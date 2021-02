15.000 ville komme hjem til Jens. – Jeg gråt som en liten unge etterpå

Jens hadde ikke helt klart for seg hva det skulle være, bare at han ville ha det ærlig og ekte. Han ville rett og slett invitere folk hjem til sin egen stue. At festen skulle bli så hinsides stor, hadde han ingen forestillinger om.

3.500 solgte billetter, og et anslag på 12-15.000 seere er fasiten etter fredagens digitale event.

– Vet ikke helt hva som er greia. Det er kanskje lite å finne på, med alle koronarestriksjonene. Men det der er nok sammensatt. Det er også lite villmarks-stoff om dagen, og denne typen stoff virker det som om folk er umettelige på. Tror vi traff litt på konseptet – helt ekte, ikke noe proft opplegg, i stua hjemme, sier Kvernmo.

Overveldende respons

– Responsen var så overveldende at da vi var ferdig, grein jeg som en liten unge. Jeg så for meg et par hundre stykker, men så tok det av på Facebook, sier han.

Kvernmo vil imidlertid gi mye av æra for suksessen til sine to viktige støttespillere.

– Smart Media og Steinkjer Næringsselskap hjalp meg med å få dette opp og stå. Skjønte kjapt at dette ble for stort å håndtere for meg. Det er de som har gjort at det ble så svært event, sier han.

Fikk flere tusen spørsmål

– Men med slik eventyrlig uttelling, må dere da gjøre flere slike?

– Det frister selvsagt, det. Men nå skal vi bare slappe av i helga. Vi storkoste oss virkelig, og har kjempelyst til å lage mer. Sånt kommer an på publikum, men det er sikkert mulig å få til igjen, sier han.

Men han er klar på at de ikke kan kjøre eksakt det samme konseptet på nytt.

– Vi må finne ut av tema for et eventuelt nytt program. Jeg fikk flere tusen spørsmål under sendinga. Det ligger mye tips der. Jeg har mange historier om Nikolas, kanskje jeg skal grille ham neste gang, ler Jens.

Men han sier at det ikke kommer riktig ennå. Neste uke skal han på ny fjelltur.

– Hovedmålet er å underholde folk i en litt trist koronahverdag – uavhengig av hvor mange som ser på. Sånn som som smittesituasjonen har blitt, er jeg jo egentlig arbeidsledig, så jeg måtte finne på noe. Det var enormt artig at vi traff.