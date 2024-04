Jan Helge Svarva har vært daglig leder for Steinkjer Mekaniske siden 2011. Foto: LEIF ARNE HOLME

Bli med inn på Steinkjer Mekaniske: – Vi klarer ikke å springe mer enn vi allerede gjør

Til tross for at de i all hovedsak lever av store kunder fra industrien og jordbruket, skulle daglig leder Jan Helge Svarva ved Steinkjer Mekaniske ønske de hadde litt flere privatkunder.