Da Shaggy og makkeren Elton var på utkikk etter et sted å utvide bedriften på, ble det raskt besluttet at Stjørdal var egnet. Dermed tok førstnevnte med seg 19 års erfaring og flyttet, og allerede før åpning var listene fulle.

- Konkurranser er for stor til at det var noe vits i å åpne nok et studio i Trondheim, derfor falt valget på Stjørdal. Her er det en faktisk kundegruppe, og siden jeg kjenner Malin Bremseth, visste jeg at det var lokaler ledig.

Det forteller Steinar Holmeng, bedre kjent som Shaggy. I 14 år har han sammen med makkeren Elton drevet Flaming Heart Tattoo i Trondheim sentrum, og for en drøy måned siden åpnet de sin andre avdeling i Kirkeveien 24, i samme lokaler som Malin Frisør.

- Vi samarbeidet selvfølgelig med Flaming Heart i Trondheim, men jeg har lenge gått med tanken om å åpne et nytt studio. Ettersom vi nå har en lærling på plass i Trondheim, egnet det seg godt. Da er vi to på begge lokasjonene, forteller Shaggy som har med seg kollegaen Niko Sava til Stjørdal.

Fullbooket før åpning

Ideen om et nytt studio utenfor trønderhovedstaden vokste frem fordi de hadde flere kunder fra nord i regionen, som gjerne dro inn til Trondheim for å tatovere seg hos Flaming Heart Tattoo.

Ettersom de fleste må booke time utenfor skole- og arbeidstid, betydde det at tatoveringssesjonen ofte begynte sent på ettermiddagen. Ved å komme nærmere distriktskundene, kan de forhåpentligvis tilby timer tidligere på dagen.

- Markedet her er ganske umettet, med et tatoveringsstudio her i Stjørdal, og et i Meråker. Vi har kunder fra hele regionen, og ved å åpne på Stjørdal, blir det enklere for de som kommer fra Levanger og lengre nord i fylket, forteller han.

Etter noen lange dager med oppussing og hjelp fra gode venner, kunne de endelig åpne dørene i april.

- Det har gått veldig bra. Jeg var egentlig nesten fullbooket ut april før vi i det hele tatt hadde fått lagt gulvet. Jeg hadde jo en del kunder fra før av, som ble med meg over fra Trondheim, men det har kommet til en del nye. Det virker som ordet allerede har begynt å spre seg, forteller Shaggy.

Det er mye som har endret seg siden Shaggy (t.v.) startet i bransjen. Tidligere måtte man klargjøre og rengjøre de meste av utstyret manuelt, nå er mye engangsutstyr, som har gjort prosessene enklere. – Det er definitivt blitt enklere og bedre på mange vis, forteller Shaggy. Foto: Anette Fossmo

Drevet med kunst hele livet

- Jeg har drevet med kunst og tegning hele livet, og skulle egentlig gå tegning, form og farge på videregående. Men en lærer sa at det var det dummeste man kunne gjøre, for da fikk man seg ikke jobb, forteller Shaggy.

Han var innom både allmennfag, bygg og anlegg og hotell og næring før han gjennom sin skolegang på salg og service ble utplassert på Tattoo World.

- Læreren sa at han egentlig ikke ville godkjenne utplasseringen, og at jeg måtte finne meg en annen butikk. Jeg svarte at jeg kom til å dra dit i to uker uansett, så da fikk han heller bare gi meg fravær, forteller Shaggy.

Da utplasseringen var ferdig fortsatte han å jobbe på studioet på fritiden, selv etter han fikk seg annen fast jobb som sjåfør. Etter tre år som budbringer, bestemte han seg for å satse mer på tatovering.

- Det gikk mye fortere enn jeg hadde sett for meg, ettersom jeg allerede hadde jobber i så mange år, slapp jeg mye av opplæringen du må ha som læring, forteller han.

Nå kan han se tilbake på 19 års erfaring i bransjen, hvor han i 14 av årene har drevet eget studio sammen med Elton.

Utfører alle stilarter

Studioet som nå har åpnet i Kirkeveien, har en kjerneåpningstid mellom 11:00 og 15:30, men de er fleksible etter avtale, og utfører alt av stilarter.

- Vi gjør absolutt alt. Han jeg jobbet med er fra Los Angeles, og der har det vært slik at hvis du bare utfører en ting, har du ikke arbeid. Der jobber man fra dag til dag, og hvis du da sier nei til de som skal ha noe spesielt, utelukker du mange, sier Shaggy.

Han sier at det heller ikke er særlig gøy å gjøre det samme hele tiden, selv om han selvfølgelig har sine favoritter. Skulle det være noe han ikke følte han mestrer, vil han sende de til Flaming Heart Tattoo i Trondheim.

- Men jeg har enda til gode å møte på noe som begrenser meg. Når du har jobbet i bransjen i 19 år, ser man på tatoveringer på en annen måte. Alle tatoveringene er skygger og det er ikke forskjell på enkel og vanskelig, sistnevnte tar bare litt lengre tid, smiler han.