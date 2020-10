- Det er for mye Donald Trump i verden, og for lite kunnskap

Nylig gikk foreningen Technoports første podcast-episode på lufta. Foreningens leder, Karianne Tung, går i den nye podcast-serien i teknologisamtaler med noen av Norges fremste forskere og teknologiutviklere.

Tung er nemlig tydelig på at forskning og kunnskap må få mulighet til å ta en større plass i offentligheten. Derfor har Technoport lansert denne podcasten om teknologi og innovasjon.

Vil synliggjøre forskning

- Målet vårt med podcast-serien er å synliggjøre alle de fenomenale forskningsmiljøene som bidrar til å utvikle ny teknologi og nye løsninger for landet vårt. Disse miljøene bør få like mye eksponering som Donald Trump og alskens realitykjendiser. Podcasten er derfor en måte å bringe skjulte teknologiskatter ut i verden på. På denne måten kan enda flere få ta del i det som skjer i laboratorium, i ulike pilotprosjekter, i start-ups og når forskningen vår heldigvis går fremover. Det er jo tross alt slik vi skal komme oss gjennom de utfordringene verden står overfor på, slår Tung fast.

Hun viser også til at Norge årlig bruker over 40 milliarder på statsbudsjettet til forskning og utvikling.

- Det er essensielt at vi klarer å få mest mulig ut av dette gullet – og ikke minst at offentligheten får et ærlig innblikk i hvordan noen av disse kronene brukes. Podcasten stiller derfor spørsmål om hvordan vi kan få mer av forskningskronene ut i industri og ut i nye løsninger, hvilke utfordringer som ligger i veien, om politikken er god nok og hvordan flere suksesshistorier kan deles slik at enda flere kan lykkes. Kall det gjerne en dugnadsinnsats for mer kunnskap i en verden av stadig mer støy og fake news, sier hun videre.

Tørre å utfordre

Første gjest ut i podcast-serien var havteknolog og professor Asgeir J. Sørensen ved NTNU AMOS (Centre for Autonomous Marine Operations and systems), et av Norges Senter for fremragende forskning. NTNU AMOS er inne i mange av Norges viktigste næringer til havs. Dette er en gjest som blir typisk for innholdet i podcastene, skal man tro Karianne Tung.

- Asgeir Sørensen omtalte i podcasten også Norges åpenbare muligheter som havnasjon og kybernetikkens fortreffeligheter. Han fremhevet også Greta Thunberg som inspirasjon og pirker litt bort i hvordan man noen ganger også må tørre å utfordre den etablerte industrien for å få til framgang og omstilling, sier Tung.

Du finner podcasten via Technoport sin nettside og Spotify, blant annet.

