De to mediekonsernene Schibsted og Polaris Media har en lang historie med samarbeid, blant annet innenfor annonse. Nå står abonnementsmarkedet for tur, når Polaris Media innlemmer Schibsted-titler i sin nye produktpakke, melder Polaris Media i en pressemelding tirsdag morgen.

Eksisterende kunder vil være først ute med å kunne kjøpe tilgang til løsningen, men tilbudet vil bli tilgjengelig for alle i løpet av våren, opplyser Polaris Media.

Alle abonnenter av Adresseavisen og Fædrelandsvennen i Kristiansand kan da kjøpe tilgang til de nevnte produktene for en egen pris. Det blir to nye abonnementsprodukter for Adressa og FVN, kalt Adressa + Mer og FVN + Mer. Tillegget kommer til å koste 80 kroner for kunder av Adressa og 70 kroner for kunder av FVN. Det vil si at totalprisene vil være henholdsvis 349 kroner og 365 kroner per måned, opplyser utviklingsdirektør Arnt Christian Wolden i Adresseavisen til MN24. Avtalen går kun én vei, det vil si at tilgangen selges kun fra Adressa eller FVN.

– Vi er opptatt av å gi merverdi til våre abonnenter og er veldig fornøyde med at vi nå kan tilby et abonnement som gir våre lesere tilgang til flere av Schibsteds nasjonale merkevarer. Vi har et nært samarbeid med Schibsted på flere områder og siden abonnementsmarkedet er et svært viktig satsingsområde for begge parter, var dette et naturlig neste steg, sier administrerende direktør i Adresseavisen, Tove Nedreberg i pressemeldingen.

Hun peker videre på at medievanene til kundene også er i endring, blant annet ved at det er et naturlig “tak” for hvor mange abonnement folk vil ha – og at mange ønsker enkel administrasjon av sine abonnement.

Mer bevisst

– Vi ser at kunder i dag har et mer bevisst forhold til hvor mange abonnementer de ønsker å ha, og at betalingsviljen er nokså ulik med tanke på hva de føler de trenger, og hva som faller mer i kategorien “kjekt å ha”. I tillegg forventer dagens abonnenter mer fleksibilitet og muligheten til å selv sette sammen et produkt som passer for dem. Vi er opptatt av å møte abonnentene på deres forventninger, sier Nedreberg.

Konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, Siv Juvik Tveitnes, tror det nye samarbeidet vil gagne både Schibsted og Polaris Media – men mest av alt kundene.

– Det aller viktigste for oss er menneskene som leser og lytter til våre produkter, og at vi evner å fornye og utvikle oss i tråd med deres ønsker og behov. Gjennom dette nye samarbeidet får abonnentene til Polaris Media muligheten til å utvide sitt abonnement med flere av våre kraftfulle merkevarer, til en god pris. For oss i Schibsted er dette en fin mulighet til å nå ut til enda flere på Sørlandet og i Midt-Norge, sier Juvik Tveitnes.

Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Bare starten

Tveitnes påpeker at dette bare er starten på et mer langsiktig abonnement-samarbeid mellom Schibsted og Polaris Media.

– Vi ser på dette som starten på et langsiktig samarbeid, selv om vi foreløpig ikke har lagt mer konkrete planer for hvordan det kan se ut i fremtiden. Det viktigste for oss nå er å analysere og lære av denne første fasen, før vi deretter ser på hvordan vi kan skape enda mer verdi for kundene i månedene og årene som kommer, sier hun.

Adresseavisen og MN24 med tilknyttede mediehus er eid av Polaris Media. Medarbeidere i disse mediehusene kan ha aksjer i Polaris Media.