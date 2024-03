Det nye hotellet kommer som en del av storsatsingen Campus Kristiansund, og hotellet blir en sentral del i revitaliseringen av området Devoldholmen, melder Strawberry i en pressemelding.

Med byggetrinn 1 av Campus Kristiansund snart ferdigstilt, er det nå klart at Strawberry skal drifte hotellet som blir en del av de neste trinnene i storsatsingen. Devoldholmen Utvikling ved Bane NOR Eiendom og Reitan Eiendom/Relog, er utvikler.

– Vitamininnsprøyting

Hotellet går inn i kjeden Quality Hotel, og får 184 gjesterom, restaurant, bar, treningsrom og møte- og konferansefasiliteter, opplyser Strawberry.

– Kristiansund er i fin utvikling med et vitalt næringsliv, rikt kulturliv og fantastiske natur- og friluftslivopplevelser. Med Campus Kristiansund får byen enda en vitamininnsprøyting i form av attraktive fasiliteter for utdanning, forskning og næring på en strålende lokasjon. Der folk møtes og trives, trengs det også møtesplasser, og for Strawberry var det ingen tvil om at dette måtte vi være med på, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Strawberry.

Campus Kristiansund er et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR Eiendom og Reitan Eiendom/Relog, hvor hele det gamle industri- og næringsområdet ved havnebassenget på Devoldholmen skal utvikles.

Campus Kristiansund skal bli en felles arena for høyere utdanning, forskning og innovasjon på Nordmøre, og første byggetrinn har stort fokus på bærekraft med massivtre som bærekonstruksjon, energieffektive løsninger, og med det som heter Breeam Nor Excellent-sertifisering.

Nytt torg

Et hotell sammen med Campus vil komplettere omrammingen av det nye torget i Kristiansund sentrum, opplyser utvikleren:

– Vi merker allerede hvor utrolig viktig Campus Kristiansund er for både byen og regionen, og som byggherre er det viktig å få på plass også de riktige aktørene for næringsdelen av denne storsatsingen. For oss er bærekraft en sentral del i dette prosjektet, og det vet vi er helt sentralt også hos Strawberry. Et hotell er også en sentral del for å oppnå målet vårt om en ny, levende bydel hvor lokalbefolkning og tilreisende trives døgnet rundt, sier Kristin Haug Lund, daglig leder i Devoldholmen Utvikling.

Devoldholmen ligger sentralt til og er kollektivknutepunktet for Kristiansund. Det kommende hotellet og Campus Kristiansund vil derfor være det første som møter tilreisende til byen når det skal stå klart i 2026. Hotellets beliggenhet på kaikanten skal sikre gjestene sjøutsikt.

– Personlig glede

Torgeir Silseth avslører også en ekstra motivasjon for prosjektet:

– Som nordmøring har jeg et tett forhold til byen hvor jeg også var kokkelærling for mange år siden. Det er derfor også en personlig stor glede å få være med på det som blir et stort løft for hele regionen, og ikke minst for førsteinntrykket og opplevelsen for tilreisende til byen. For oss blir det også et perfekt tilskudd til våre eksisterende Comfort Hotel Fosna og Quality Hotel Grand i Kristiansund, avslutter Silseth.