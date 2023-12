Det er feltene Draugen og Njord som skal elektrifiseres.

Okea og Tensio har søkt om samtykke til ekspropriasjon for nødvendig grunn og rettigheter, samt om forhåndstiltredelse. Dette har de nå fått, som innebærer ekspropriasjon blant annet fra vinterreinbeite til Nord Fosen siida, skriver Energiwatch.

Ugyldig konsesjon

Det er over ett år siden Okea og Equinor leverte utbyggingsplanen for elektrifisering av de to feltene i Norskehavet, og prosjektet måtte bli godkjent innen nyttår for å rekke fristen for oljeskattepakken.

Sametinget reagerer på regjeringens vedtak fordi de mener beslutningen vil føre til ytterligere tap av beiteland siden prosjektene henter strøm fra vindkraftverkene på Fosen.

– Jeg er sterkt kritisk til at regjeringen legger opp til ytterligere inngrep i et område der det er et pågående menneskerettsbrudd. I tillegg skal det hentes strøm fra vindkraftanlegg som fortsatt har ugyldig konsesjon, sier Sametingspresident Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Vil ha garanti

Nord-Fosen siida er nå i mekling med Aneo om eventuell riving av 40–45 vindturbiner.

Sametinget har krevd at regjeringen må få stoppet menneskerettsbruddet, og at regjeringen må garantere at det aldri kan skje en ny Fosen-sak.

– Beslutningen om å gi Draugen og Njord landstrøm gir ikke tillit til at Regjeringen har lært noe som helst, mener sametingspresidenten.