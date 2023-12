I følge NRK så kommer flyplassen på Røros inn på niende plass i Norge, på oversikten over lønnsomheten ved norske flyplasser. Debatten om flyplass-strukturen har rast etter at det ble kjent hvor mye penger Avinor trenger for å overleve med dagens trafikktall. Avinor har signalisert at de trenger å øke inntektene med opp mot 1,7 milliarder kroner i året, blant annet fordi trafikken ikke har hentet seg helt inn etter koronapandemien. Det statlige selskapet var bare dager unna kollaps da regjeringa stilte med nødhjelp i november.

I følge NRK har 36 av 43 lufthavner i Norge et negativt driftsresultat. Flyplassene som blir sponset med mest offentlige penger per passasjer er Berlevåg (4856 kroner) og Røst (4022 kroner). Røros lufthavn går i følge NRK med 1882 kroner i minus per passasjer, som må dekkes inn.

Store flyplasser i pluss

Til sammenligning går Trondheim Lufthavn Værnes med 65 kroner i pluss per passasjer. Oslo Lufthavn Gardermoen går med 94 kroner i pluss per passasjer, mens Stavanger Lufthavn Sola leverer 105 kroner per passasjer. Det er med andre ord de store flyplassene som er med og sikrer inntektene for Avinor.

– Jeg er glad for at regjeringen har vært såpass tydelig på at flyplass-strukturen i Norge ligger fast. Verdiskaping skjer i hele landet. Da blir det altfor snevert bare å se på regnskapet for enkelt-flyplasser, sier Røros-ordfører Isak V. Büsch (Ap) til NRK.

Den nye Luftfartsmeldinga, som ble lagt fram i januar, slår fast at ingen flyplassar skal legges ned. Det samme sier Hurdalsplattformen.