Tall fra strømbørsen Nord Pool viser at prisen per kWh i Midt-Norge stiger fra søndagens 21,43 øre per kWh, til 57,37 øre per kWh som snittpris for mandag.

Selv om strømprisen mer enn dobles i Midt-Norge mandag, er den likevel langt under det nordmenn sørover og vestover i Norge må betale. Der blir det 305,50 øre per kWh som snittpris mandag, og en ny prisrekord. Inkludert nettleie og avgifter havner den reelle strømprisen rundt 4,46 kroner kilowattimen i Sør-Norge mandag. Eventuelle påslag fra strømselskapene kommer i tillegg, melder nettstedet E24.

Tor Lilleholt, analytiker i Volue Insight, sier til E24 i samma artikkel at den kommende uken blir dyr, med fallende temperaturer og stigende priser.

Temperaturen faller

– Slik utsiktene ser ut, skal vi få fallende temperaturer og stigende priser. Dette i kombinasjon med liten utsikt for å fylle magasinene, kan situasjonen bli anspent, sier han til E24.

Han peker også på at prisene i Europa har løftet seg enda et hakk den siste tiden. Da stoppes ikke eksporten fra Norge.

Søndag meldte NTB at regjeringen har blitt enig med SV om å utvide bostøtten midlertidig, slik at 50 000 flere kan få bostøtte på grunn av de høye strømprisene.

Ekstrautbetaling

I en pressemelding fra kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) søndag ettermiddag går det fram at støtten økes i månedene januar, februar og mars.

Både nye og eksisterende mottakere vil i tillegg kunne få en ekstrautbetaling på minst 1500 kroner i måneden på grunn av de høye strømprisene.

Parallelt med de galopperende strømprisene, er det fortsatt noe uklart om den nye nettleiemodellen. Et politisk flertall har sagt at den skal utsettes fordi den er uklar for folk flest og kan øke mange strømbrukere sine utgifter ytterligere. Men ikke alle nettleieselskap, slik som Tensio i Trøndelag, har ennå sagt om de faktisk kan utsette innføringen av nettleiemodellen, som skal vri folks strømbruk over på flere deler av døgnet.