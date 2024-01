Etter å ha vært tett på næringslivet gjennom Innovasjon Norge de siste årene, blir Ingrid Moen ny prosjektleder i HK Reklamebyrå.

– Jeg har reist rundt og hørt på ønsker om hjelp til bedre synlighet, og sett behovet for å bygge merkevare. Som prosjektleder i HK Reklamebyrå kan jeg endelig tenke mer kommersielt og bistå trøndersk næringsliv med merkevarebygging, sier Ingrid.

Ingrid Moen har en solid bakgrunn med master i Innovasjon- og endringsledelse og erfaring fra Næringsforeningen, Polaris Media og Innovasjon Norge.

Tverrfaglig samarbeid

– Med ansettelsen av Ingrid styrker HK Reklamebyrå vår faglige kompetanse og rigger oss enda bedre til å jobbe med utfordringene næringslivet står overfor både innen grønn konkurransekraft, kunstig intelligens, digitalisering og tverrfaglig samarbeid, sier byråleder Olav Svartøien.

– Det er veldig givende og gøy å være med og utvikle kommunikasjon som har verdi og gir effekt. I tillegg veide det fysiske arbeidsmiljøet tungt, da jeg bestemte meg for å si ja til HK Reklamebyrå. Resten av markedsavdelingen i Innovasjon Norge sitter i Oslo, så jeg savnet et sosialt arbeidsmiljø. Gjengen i HK er fantastisk dyktige og hyggelige folk, konstaterer Ingrid etter allerede å ha vært et halvt år i byrået.