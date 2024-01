Havrekjeks fra Trøndelag fikk utmerkelse i Berlin

– Å bruke eget korn i eget bakeri gir en helt spesiell kvalitet og dette er virkelig et produkt å være stolt av, sa landbruks- og matminister Geir Pollestad da han delte ut Spesialitetsmerket for lokalmat i særklasse til «Havrekjeks» fra Røra bakeri, under åpningen av Internationale Grüne Woche i Berlin.