– Ja og ikke bare på det. Det er mange varer som har gått ned i pris, sier Kristine Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til VG på spørsmål om priskrigen på påskesnop er i gang.

Også Bunnpris, Coop og Rema bekrefter at de har skrudd ned prisen på enkelte påskevarer.

Kvikk Lunsj, appelsiner, påskeskum og marsipanpølser er blant typiske påskevarer som kjedene har kuttet kraftig – og de ser ut til å følge hverandre på flere av varene.

Men kampen om å være billigst på smågodt til påskeegget, er det Bunnpris som leder – med 7,90 kroner hektoen. Mandag var prisen 14,90 kroner hektoen – hos både Kiwi, Rema og Extra.

– Påskeegget er kjernen av tradisjon og kos i påskehøytiden, så det at Bunnpris er klart billigst på det som er viktigst for folk til påske er gøy, og er selvfølgelig et bevisst valg fra kjeden, skriver administrerende direktør Anders Moe i en epost til VG.