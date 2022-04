Polaris Media tar rettslige skritt for å få gjennomført rettskraftig dom.

Både tingretten og lagmannsretten har tidligere konkludert med at Polaris Media ASA har løsningsrett til samtlige av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa AS.

Dette ble rettskraftig konstatert etter at Høyesterett avviste å behandle LL Inntrøndelagens anke 23. februar i år.

I ei pressemelding skriver Polaris Media ASA at de da anså saken som endelig avsluttet, og overtok aksjene fra LL Inntrøndelagen etter å ha betalt cirka 50 millioner kroner.

Styret Trønder-Avisa AS besluttet imidlertid 9. mars at styret ikke ville gi samtykke til at Polaris Media ASA overtar aksjene. Det kommer fram i samme pressemelding.

Konsernsjef Per Axel Koch mener styrevedtaket klart er i strid med aksjonæravtalen.

– Det oppleves som meget spesielt at styret kan komme til en slik konklusjon etter at domstolen har gitt oss medhold i at vi har rett til å overta aksjene som følge av LL Inntrøndelagens avtalebrudd, sier Koch.

Som følge av styrets vedtak har Polaris Media ASA reist søksmål mot Trønder-Avisa AS, og mot AS Nord-Trøndelag og LL Inntrøndelagen, for å få gjennomført resultatet av den rettskraftige dommen.

– Det er svært beklagelig at man igjen må iverksette nye rettsprosesser, som etter vår oppfatning burde være helt unødvendige, sier Koch.

