Fredag ble det kjent at Konkurransetilsynet godkjenner oppkjøpet av Danske Banks personkundevirksomhet med tilhørende fondsporteføljer, som skjedde 19.juli.

Nordea-sjefen i Trondheim er godt fornøyd med Konkurransetilsynets avgjørelse:

– Som en bank med dype røtter i Trondheim med ambisjoner om å vokse er dette helt i tråd med vår strategi. Dette forsterker vår posisjon i byen betydelig og bygger godt under målet vårt om å være en åpen bank nær våre kunder, sier Meslo i en pressemelding om tilsynets avgjørelse.

– Vi er godt i gang med å se etter nye større lokaler som et resultat av denne veksten. Med det store kunnskapsmiljøet som finnes i student- og finansbyen Trondheim er dette et helt optimalt sted å drive bank, sier Meslo videre.

Nordea vil i følge banksjefen nå fortsette arbeidet sammen med Danske Bank for å lage en god flytteprosess for kundene.

– Planen er at kundene skal være godt plassert hos Nordea mot slutten av 2024. Grunnen til at vi ikke kan flytte kunder over med en gang, er at det er mye grundig arbeid som må gjøres og at vi skal forsikre oss at dette blir en god opplevelse. I mellomtiden er det ingenting som endres for kundene, og de vil få mer informasjon underveis, sier Meslo.

Oppkjøpet av Danske Bank må også godkjennes av Finanstilsynet. Det er ikke kjent når den avgjørelsen kommer.