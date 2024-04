I følge papirene til generalforsamlingen i Polaris Media, så foreslår valgkomiteen at Steiro erstatter Knut Ivar Solnes i styret. Valgkomiteen foreslår videre at Trond Berger gjenvelges som styrets leder. Videre er Victoria Svanberg (nestleder), Stefan Persson, Stig Eide Sivertsen, Bente Sollid Storehaug og Thale Kuvås Solberg ønsket med videre. Ingeborg Volan er ønsket gjenvalgt som varamedlem.

Nykommeren i Polaris Media-styret er en mann med lang og bred erfaring fra journalistikk og ledelse, med jobber som sjefredaktør i Bergens Tidende, nyhetsredaktør og nå sjefredaktør i Norges største avis VG, på CVen. VG er eid av mediekonsernet Schibsted, og Schibsted har i underkant av 30 prosent av aksjene i Polaris Media, som eier mediehus i Midt-Norge, Norge ellers og i Sverige.

Da 2023-tallene for Polaris Media ble lagt frem i februar, så viste de at Polaris Media fortsatt har digital vekst, men at mediekonsernet samtidig gikk ut av fjerde kvartal og hele 2023 med et svakere resultat enn året før. EBITDA (resultat før skatt og avgifter) for hele 2023 endte på 237 millioner kroner før engangseffekter. Dette er 96 millioner (-29 prosent) lavere enn resultatet i 2022, viste tallene som ble lagt frem av konsernsjef Per Axel Koch.

MN24 og samarbeidende aviser er eid av Polaris Media. Ansatte i disse virksomhetene kan eie aksjer i Polaris Media.