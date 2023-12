Topplassen gjelder oversikten med 13 store norske hotellmarkeder, men også målt mot de andre norske markedene havnet trønderhovedstaden øverst. Trondheimsmarkedet inkluderer flyplasshotellene i Stjørdal. Dataene fra Benchmarking Alliance er analysert av hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting.

Slik ser statistikken for oktober ut:

Belegg i store norske hotellbyer. Foto: Benchmarking Alliance

Med 71,3 prosent i rombelegg i oktober økte Trondheim fra fjorårets 69,5 prosent, men havnet bak noteringen fra siste normale oktober før pandemien, da tallet endte på 75,7 prosent i 2019.

Også på rompris hevdet hotellene i Trondheim seg godt i oktober, for 1339 kroner (som er uten moms og frokost) ga tredjeplass bak Oslo (1420 kroner) og Stavanger (1351 kroner). Hotellromprisene i Trondheim steg med for øvrig 6,1 prosent fra oktober i fjor, mens for gjennomsnittet av det norske utvalget hoteller, med til sammen 65 000 rom, var prisveksten 4,9 prosent fra oktober i fjor.