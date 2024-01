– Det er det beste fra to verdener for min del! Nå får jeg brukt min lidenskap og kompetanse innen både markedsføring og musikk i kombinasjon, sier Lena Haarberg i en pressemelding fra Trondheim Stage.

Fra første arbeidsdag i 2024 trer hun inn i den nyopprettede stillingen som markedssjef i Trondheim Stage, etter knappe to år i stillingen som fagleder for digital markedsføring i nettbutikken Get Inspired.

Før Get Inspired jobbet Lena som rådgiver i reklamebyrået HK Link. Det var her samarbeidet med Trondheim Stage startet.

– Drømmekunden

– Jeg husker fortsatt hvor stas jeg synes det var å få jobbe med Trondheim Stage, da vi innledet samarbeidet i 2018. Det var jo drømmekunden. Sammen jobbet vi med markedsføring av Trondheim Rocks og Neon-festivalen, forteller Lena.

Stein Vanebo og resten av gjengen i Trondheim Stage inviterte til en kaffeprat som endte i jobbtilbud.

– Da Lena sluttet i HK, som er vårt partnerbyrå, kjente vi på et tomrom. Dyktige folk skal man ikke ta for gitt. Så, da vi bestemte oss for å ansette markedssjef for å få mer eierskap til markedsføringen av både Trondheim Stage og konsertene vi arrangerer, var det helt naturlig for oss å ta en prat med Lena, sier Stein Vanebo.

Store ambisjoner

Den profilerte konsertarrangøren er fornøyd med ansettelsen, og forteller om store ambisjoner på vegne av Trondheim og Trondheim Stage:

– Vi er i sakte vekst i en bransje som fortsatt er litt rystet etter covid. 2022, og ikke minst 2023 har vært fantastiske år. Og det er vanvittig å tenke på at vi, siden starten i 2018, har arrangert over 100 konserter. Fremover skal vi fortsette å vokse kontrollert. Vi har store ambisjoner på vegne av byen - spennende planer og mange drømmer, forsikrer Vanebo.

Lena har allerede gjort seg noen tanker om hvor hun skal starte arbeidet.

– Først og fremst må jeg sette meg inn i alt som er av arrangementer fremover. Også skal jeg sørge for at vi får på plass et system for datainnsamling. Dette vil gi oss innsikt som vil være viktig for vårt strategiarbeid. Videre er vi jo en organisasjon i vekst, så her vil sammen jobbe med både interne og eksterne prosesser. Og ikke minst skal vi bygge kultur.