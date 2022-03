Flere kvinner i næringslivet endret i midten av februar navnet sitt til «Arne» på Linkedin.

Tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er blant dem som har kastet seg på trenden.

På egen side skrev den tidligere statsministeren at målet er å synliggjøre kjønnsulikhet.

– Jeg har midlertidig endret navnet mitt til Arne på Linkedin. Det har jeg gjort for å støtte Arne-aksjonen. Målet er å synliggjøre kjønnsulikhet i toppstillinger i Norge. Blant de 100 best betalte topplederne i Norge er det like mange «Arne» som det er kvinner, skrev Solberg, og la til:

– I fremtiden håper jeg at det blir plass til flere kvinner uten at man må bytte navn til Arne, og at vi både i rekruttering til toppstillinger og andre stillinger blir flinkere til å se forbi kjønn, etnisitet og egne stereotypier.

Mandag endret også stortingspresident, Masud Gharahkhani, navnet sitt. På Linkedin heter han nå Anne Gharahkhani.

– Arnekampanjen er en leken og utradisjonell måte å skape oppmerksomhet rundt et alvorlig tema, nemlig likestilling og mangfold i arbeidslivet, helt opp til toppen. For å få dette til, må vi øke oppmerksomheten rundt dette. Vi er derfor så glade for å få med oss så mange menn til å bytte navn til Anne, skriver Jannicke Bakke-Olsen, en av grunnleggerne bak Arnekampanjen og gründer av Pixeldust AS, på Linkedin.