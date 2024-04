Nå skal bøndenes inntekter sammenlignes med lærere og sykepleiere istedenfor industriarbeidere. Inntektsgapet skal tettes inn 2027 og selvforsyningen skal øke fra 40 til 50 prosent. Og dyra skal spise mer grovfor og gress istedenfor kraftfor.

– Det som vi har flertall for i næringskomiteen, er en svært ambisiøs stortingsmelding på vegne av norsk landbruk, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) til NTB like over midnatt natt til fredag.

Kort tid i forveien hadde næringskomiteen avsluttet møtet hvor enigheten ble inngått.

Mer plantemat

Regjeringen har fått støtte fra ulike partier til ulike deler av forslaget. Blant annet sikrer Rødt flertall for å tette inntektsgapet, mens Høyre og Venstre er enig med regjeringen om en ny modell for måling av inntekt i jordbruket.

Planene for å øke selvforsyningen har bred støtte.

– Hovedstrategien er at vi skal få flere til å velge norske varer. Vi skal greie å produsere mer av plantematen og sørge for at dyra spiser mer gress på beite. Så skal kraftfor blir mer norsk, sier Pollestad.

Da Pollestad presenterte politikken, understreket han at planene forutsetter at forbrukere vil ha norske varer og at produksjonen må være lønnsom.

– Oppfølging av strategien må skje i samarbeid mellom staten og alle ledd i verdikjeden for mat, sa han.

– Ny og moderne kurs

Venstre og Høyre skriver i en felles pressemelding at de er fornøyd med å inngå et samarbeid om en «ny og mer moderne kurs i landbrukspolitikken».

– Jeg vil gi ros til regjeringen for at de ser hvor viktig det er å vri landbruket i en mer moderne, robust og klimavennlig retning, sier Høyres Lene Westgaard-Halle.

Stortingsmeldingen skal behandles i Stortinget 18. april.

