Forestill deg at du er ute og kjører. Du kommer fra Levanger langs en firefelts uten kø, eller du kommer i pene 110 km/t fra Trondheim på vei mot Trondheim Lufthavn Værnes. Plutselig må du bremse opp, fordi det er en lang rekke av biler som hugger i bremsene foran deg ved Hell.

Den åpne og køfrie firefelts veien er med ett blitt til en typisk norsk tofeltsvei.

Man tror ikke noe slik kan skje med nye hovedveier i Norge, men denne uka kom faktisk en slik beskjed: Selskapet Nye Veier ønsker endringer i E6-prosjektet. For delen på E6 mellom Sveberg og Værnes foreslår Nye Veier nå flere grep for å «redusere arealbeslag, miljøpåvirkning og kostnader», som det heter i kommunikasjonen fra veiselskapet.

Forslaget går i korthet ut på det Nye Veier kaller «miljøforbedrende tiltak» på strekningen mellom Sveberg og Værnes. Rent konkret betyr dette at Nye Veier ønsker å avslutte utbyggingen til fire felt på Hellstranda. Det innebærer at bygging av ny Sandfærhus bru og ombygging av eksisterende kryss på Værnes tas ut av prosjektet.

Altså vil de ha tofelts vei fra like etter Helltunnelen og frem til Værnes. I tillegg vrakes planen om 110-sone fra Sveberg til Værnes. Nye Veier vil nå at fartsgrensa skal være 100 kilometer i timen. Samtidig kan utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier ikke en gang si noe om når veien blir ferdig.

Alt dette til den nette pris av tre milliarder skattekroner mer enn planlagt. Til sammen ni milliarder kroner.

Så langt.

Dyrere og dårligere

Ikke bare er det et dårligere og langt dyrere prosjekt som nå skal ferdigstilles. Begge deler er dessuten stikk i strid med det som har vært ønsket og planlagt for, og som trønderske bilførere og næringstransport har gledet seg til: En vei med mindre kø og forsinkelser, som blir en del av en pulserende hovedfartsåre gjennom snart hele Trøndelag. Å gå ned på fartsgrense og antall kjørefelt på deler av strekningen, er i det bildet vanskelig å forstå.

Og alle som lurer på hva en innsnevring av en motorvei kan utløse, kan sjekke opp bråket om Klett-krysset, som jo skapte vanvittige og trafikkfarlige køer før det ble brukt et lass med ekstra penger på å ordne det.

Nye Veier gir inntrykk av at det er bare fordeler med å lage en slik potensiell flaskehals på Hell, og ved å senke fartsgrensa.

– Når vi først står uten entreprenør, gir det noen muligheter til å revidere konseptet. Det er med tanke på tiden vi er i, med spørsmål om arealbeslag og klimagassutslipp, uttaler Espen Almlid, som understreker at det ikke er en ønsket situasjon å stå uten entreprenør, som man fortsatt gjør etter å ha havnet i grøfta med den spanske entreprenøren Acciona.

I tillegg til å avgrense omfanget av prosjektet har Nye Veier gjort en ny vurdering av fartsgrensen fra Sveberg til Værnes. Ved å redusere fartsgrensen fra 110 til 100 km/t vil arealbeslaget blir redusert med ca 80 000 kvadratmeter. Klimagassutslippene vil reduseres med ca 1100 tonn for de endrede løsningene som foreslås. Dette tilsvarer om lag 70 prosent reduksjon sammenlignet med om tiltakene skulle vært gjennomført for en fartsgrense på 110 km/t, heter det i pressemeldingen fra Nye Veier.

Hva med bilistene?

Med den logikken er det jo underlig at man i det hele tatt bygger veier lenger. Ja, jeg vet at mange mener det er noe vi bør slutte med, men fortsatt ruller det mange biler på norske veier, rett og slett fordi det er livsnødvendig. Når det dessuten er blitt flere og flere utslippsfrie biler, er jo ikke miljødimensjonen så kritisk heller lenger. Uansett har en sammenhengende firefelts vei på denne strekningen hele tida vært selve kjernen i prosjektet. Det ser vi jo paradoksalt lenger nord i fylket, der byggingen av nye E6 dundrer på. Nye Veier bygger jo også ny E6 på rundt 19 kilometer mellom Kvithammar i Stjørdal og Åsen i Levanger, og den veistrekningen blir en firefelts motorvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen. Den nye veien skal være klar i 2027.

Slik veien forbi Hell skulle vært.

Nå er det riktignok slik at det er planlagt mindre vei enn ønsket fra Åsen videre til Steinkjer, men en flaskehals i de mest trafikkerte områdene som ved Hell, smerter nok bilister og næringsliv mer totalt sett. Uansett er innsnevringene til sammen nok til å svekke visjonen om sammenhengende fire felt fra Trondheimsregionen til Steinkjer.

Denne kommentatoren har lett etter noe i kommunikasjonen fra Nye Veier om hvilke positive følger det nye forslaget for Hell-strekningen kan få for bilistene, men det er ikke lett. Jeg kan derfor bare anta at positive konsekvenser for bilistene med dette forslaget, egentlig ikke fins. Det eneste som står er at man ikke tror nytten for bilistene vil reduseres vesentlig, og at hele veien fra Ranheim til Værnes vil bli en moderne og trafikksikker vei.

Ikke spesielt ambisiøst, og ikke spesielt lovende.

Både NHO Trøndelag og en rekke politikere har i sin retorikk vært særdeles tydelig de siste årene, om hva man mener er viktigst når det gjelder transport og fremkommelighet i Trøndelag. I Trøndelag prioriteres i tilleggt til «to tog i timen», ny E6 gjennom fylket. Dette er begge prosjekter som vil bidra til å "løfte næringslivet i Trøndelag, og bedre deres muligheter til utvikling for fremtiden», slik NHO skriver på sin nettside.

Kommunene, fylkeskommune, næringslivet og andre etater har stått sammen om prioriteringen av ny E6 i mange år. Derfor tror jeg denne siste beskjeden smerter mange sentrale aktører her i regionen.

Humpete

Denne kommentatoren har tidligere skrevet om at det er humper i veien for suksessen Nye Veier. Selv om leveransene fra selskapet har vært omtalt som gode, er E6 i Trøndelag et eksempel på noe annet. Det er flere saker som har forstyrret arbeidet, både i forhold til entreprenører og andre utbyggingssaker. I mai 2022 stanset E6-arbeidene opp ved Stavsjøfjelltunnelen, etter at det gikk et skred over veien. Så kom nyheten om funn av kvikkleire i samme område, og spørsmålet om veien må flyttes. Og like før nyttår ble Nye Veier saksøkt av entreprenøren.

Senere kom det frem at prosjektet kan bli to år forsinket, og deretter at Nye Veier og Acciona brøt kontrakten. I følge skilsmisseavtalen, som ble signert i slutten av oktober, må Nye Veier betale 357 millioner kroner som «oppgjør for avbestillingen». De må også betale 2,9 milliarder kroner for jobben som er gjort, og 35 millioner kroner som kompensasjon for underleverandører. Det er derfor blitt stopp i utbyggingen av ny E6 mellom Ranheim og Værnes.

Nå får dette kontraktsrotet direkte konsekvens for de som ferdes på norske veier. Det bekrefter Nye Veier selv:

– Prosjektet har blitt dyrere som følge av at vi har skiftet ut entreprenøren. Tiltakene handler om å begrense kostnadsøkningen, sier Almlid til Adresseavisen.

Her begår Nye Veier dessuten en aldri så liten dobbeltkommunikasjon. Tiltakene handler tydeligvis både om å spare penger og om miljøet. Så hva er det egentlig?

Etter alt dette er det uansett fortsatt ingen entreprenør på plass, så det er utrolig nok helt uvisst når veien blir ferdig.

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en «slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon». Oppdraget er å «planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner samt sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken», heter det i deres egne dokumenter.

Må si fra

Nye Veier var et svar på kritikken som i mange år har rammet norsk veiutbygging, nemlig det at man i Norge har bygd for mye vei stykkevis og delt - veistrekninger i altfor små prosjekter. Selv om E6 gjennom Trøndelag er et slags svar på dette, så fremstår det jo nå som om man har vendt tilbake til det gamle mønsteret.

Jeg er generelt av den oppfatning at vi skattebetalere finner oss i altfor mye. Nye Veier er faktisk et selskap som er eid av Samferdselsdepartementet, og dermed oss velgere.

Det gir muligheter for påvirkning.

Så i dette tilfellet bør alle samferdselsinteresserte trønderske politikere, næringslivsaktører og folk flest være sitt ansvar bevisst, og stille spørsmål om ikke Nye Veier er på ville veier med E6-planen.

For akkurat nå er det ikke mye som tyder på at Nye Veier er en «slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon».