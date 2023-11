I følge Mediebedriftenes offisielle lesertall, som du finner på medietall.no, så hadde MN24 i tredje kvartal 34 618 daglige lesere digitalt. Av aviser i Midt-Norge er det dermed kun Adresseavisen som er større, med sine 161 479 daglige lesere digitalt. Avisa som er nærmest MN24 fra andre siden, er Trønder-Avisa med 33 568 daglige lesere digitalt.

MN24 er primært et nettprodukt, så om man tar med avisers papirutgaver er tallene noe annerledes. Fortsatt er Adresseavisen størst, med 195 141 daglige lesere. Trønder-Avisa er registrert med 47 300 daglige lesere, når man tar med alle nettformater (mobil. pc og brett) og papiravis.

Sammenlignet med andre kvartal i år, så holder lesingen av MN24 seg ganske stabil. I andre kvartal var det 35 670 daglige lesere av MN24, som er rundt 1000 flere enn nå i tredje kvartal. MN24 var ikke målt i tredje kvartal av 2022.

Konkurrent

En av MN24 og Adresseavisens største konkurrenter er trondheimsavisa Nidaros. I tredje kvartal ble den registrert med 20 408 daglige lesere, som er en liten oppgang fra 20 236 daglige lesere i andre kvartal. Nidaros sin næringslivssatsing NT24, er ikke registrert hos medietall.no.

Tallene for MN24 er altså en nedgang fra forrige kvartal, selv om det er en svært liten bevegelse. Som en av landsdelens yngste aviser er det kanskje ikke så rart at lesingen vil svinge litt, og jeg skal ikke legge skjul på at det er knallhardt å hevde seg i konkurransen om folks tid.

Roboter

Utvalget av tradisjonelle aviser og sosiale medier, er enormt, og ei avis som startet så sendt som i 2020 må kjempe hver eneste dag for å nå frem til folk. Gjennom det siste året har vi derfor jobbet mye med å utvikle tjenestene våre, samtidig som vi har jobbet hver dag med å servere den beste næringslivsjournalistikken. I løpet av det siste halvåret har vi derfor lansert to robotdrevne tjenester, som vil gi leserne og abonnentene et større utvalg av artikler enn noen gang. Rundt 20 000 artikler om bedriftsregnskap og eiendomssalg vil nå bli produsert av våre roboter, og lagt ut på MN24.

Lesertallene er mest av alt et uttrykk for at mange oppsøker og setter pris på journalistikken vår, og det er igjen en honnør til alle bidragsyterne i mediehusene som står bak Polaris Media-eide MN24: Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Hitra-Frøya, Frøya.no, Innherred, Opp, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt og Trønderbladet.