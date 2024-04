Utbetalingen på hele 50,4 milliarder kroner er en økning på åtte prosent fra 2022, melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Over halvparten av befolkningen i fylket fikk en eller flere utbetalinger fra Nav i løpet av fjoråret, og antall kroner utbetalt fra folketrygden økte dessuten markant i 2023.

Se tabell lenger ned over utbetalinger og antall mottakere i de trønderske kommunene!

– Hovedårsaken er økningen i ytelsesnivå. Grunnbeløpet i folketrygden økte med 6,4 prosent fra 2022 til 2023. Utbetalingen til alderspensjonister øker, siden det blir flere alderspensjonister. I tillegg ser vi at det i 2023 har vært en urovekkende økning i utbetalingene i sykepenger, til tross for at det et mål om å få ned sykefraværet. Noe av økninga i utbetalingene skyldes den generelle lønnsutviklinga, de fleste får full lønn når de er syke, men vi vet at tapte dagsverk på grunn av sykefraværet økte i de aller fleste fylkene, også hos oss, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Torbjørn Aas, regiondirektør i Nav Trøndelag. Foto: Nav

Til sammen fikk 249 611 trøndere en eller flere utbetalinger fra Nav i fjor, og det tilsvarer 52 prosent av befolkningen i fylket. Utbetalingene tilsvarer i gjennomsnitt 105 100 kroner til hver eneste innbygger.

Største utbetalingsposter

I gjennomsnitt fikk hver mottaker 202 000 kroner utbetalt i 2023, som er 17 000 kroner mer per innbygger fra 2022.

I fjor er første gang Nav betaler ut mer enn 50 milliarder kroner på ett år til personer bosatt i Trøndelag, opplyser Nav.

De største utbetalingspostene i Trøndelag i 2023 var:

Alderspensjon: 25 417 millioner kroner, ni prosent økning fra 2022 (samme økning som landssnittet)

Uføretrygd og yrkesskade: 10 813 millioner kroner, syv prosent økning fra 2022 (samme økning som landssnittet)

Sykepenger: 5544 millioner kroner, 17 prosent økning fra 2022 (landet øker med 16 prosent)

Arbeidsavklaringspenger: 3179 millioner kroner, seks prosent økning fra 2022 (landet øker med 10 prosent)

– Vi blir flere alderspensjoner i fylket hvert år framover, og det er forventet at utbetalingene til alderspensjon øker. Utviklingen vi ser i sykefravær og sykepengeutbetalingene er derimot overraskende. Vi er bekymret over denne økningen. Den er særlig stor i diagnosegruppen psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. Hele årsaksbildet har vi ikke, men å jobbe enda mer målretta med sykefravær og trivsel på jobben er noe Nav har verktøy for. Blant annet er ABC for arbeidslivet lansert, og det er et psykososialt verktøy vi ønsker at flere virksomheter tar i bruk, sier Aas i pressemeldingen.

Med unntak av seks kommuner øker utbetalingene til sykepenger i alle kommuner.

Økning i mange kommuner

Utgiftene til alderspensjon øker i alle kommunene og aller mest i Tydal (+11 prosent) og Malvik (+10 prosent), melder Nav Trøndelag.

I alt mottok 19 prosent av befolkningen alderspensjon i løpet av året. Det tilsvarer 92 115 personer, en økning på 1569 personer fra 2022.

Blant familieytelsene var det en økning på 17 prosent i utbetaling av barnetrygd, mens det var en nedgang på fire prosent i utbetalingen av kontantstøtte. Til sammen ble det utbetalt 4034 millioner på posten foreldre og barn, en økning på åtte prosent fra 2022, opplyser Nav.

Trondheim er kommunen med lavest gjennomsnittlig utbetaling med 93 000 kroner per innbygger. Andelen av befolkningen som har fått utbetaling er også lavest i Trondheim, med 48 prosent.

Tydal er kommunen med høyest gjennomsnittlig utbetaling med 134 400 kroner per innbygger. Tydal er også kommunen med høyest andel av befolkningen som har fått utbetaling. 61 av prosent av kommunens innbyggere der har fått en eller flere utbetalinger fra Nav.

Det siste året har utbetalingene i følge Nav økt mest i Overhalla (+11 prosent), Leka (+10,5 prosent), samt Rennebu og Holtålen (+10,3 prosent).