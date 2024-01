NRK har tirsdag på nytt fortalt historien om en norsk-gift forretningskvinne som sitter fengslet i Kina, dømt for smugling av Salmar-laks fra Vietnam til Kina. NRK Radio meldte tirsdag at familien til den fengslede kvinnen mener at Salmar og gründer Gustav Witzøe har vært klar over smuglingen hele veien. I 2022 ble det kjent gjennom NRK Brennpunkt at kvinnen er dømt til opptil 14 års fengsel for smugling. Salmar avviste at de har gjort noe ulovlig.

Tirsdag ettermiddag kom Salmar med et svar via en usignert pressemelding. Gustav Witzøe har tidligere sagt til NRK at Salmar svarer på vegne av ham. I pressemeldingen kritiserer selskapet NRK, men skriver også at man er «lei seg for og beklager» dårlig kommunikasjon ved tidligere anledninger i saken, og at Salmar nå skal se på om noe kan gjøres for å «avhjelpe situasjonen» for kvinnen som sitter fengslet i Kina.

I pressemeldingen skriver Salmar at det er feil at kvinnen var Salmars Kina-sjef, og at det er feil at Salmar sto for og visste om ulovlig import av laks til Kina. Kvinnen har i følge Salmar «aldri vært ansatt i Salmar eller mottatt lønn eller andre arbeidsvederlag fra selskapet».

Frem til hun ble fengslet var hun i mange år en viktig kunde for Salmar og andre norske sjømatselskap. Fisken hun kjøpte av Salmar ble levert og overtatt av hennes selskap i Vietnam. Det var dette selskapet som hadde ansvaret for videresalg og all videre håndtering av varene, herunder at innrapportering til relevante myndigheter ble korrekt håndtert, opplyser Salmar.

Og tilføyer:

«Så vidt Salmar vet har det aldri vært anført fra kinesiske domstoler eller landets myndigheter at Salmar skal ha medvirket til ulovligheter i Kina».

Både Adresseavisen og andre medier har skrevet om det som skal ha skjedd, etter at norske sjømatprodusenter fikk problemer med å selge laks til Kina. Etter at den Norske Nobelkomiteen i 2010 ga fredsprisen til Liu Xiaobo, innførte Kina en rekke sanksjoner mot norsk næringsliv. Det ble ikke innført totalforbud mot å selge norsk laks til Kina. Likevel vokste andre markeder i Asia frem, opplyser Salmar.

Bakgrunnsundersøkelser

Salmars forretningsforbindelser med den omtalte kvinnen ble etablert i 2007, etter at Salmar hadde gjort bakgrunnsundersøkelser av henne. Kvinnen drev på denne tida i følge Salmar en betydelig del av sin virksomhet ved import av laks til Vietnam. Hennes selskap var kjøpere og importører av norsk laks, blant annet fra Salmar. «I henhold til avtaler og internasjonale regler, var det disse selskapene som hadde ansvaret for at varene ble betalt og for videre korrekt rapportering og håndtering overfor relevante myndigheter i importlandet», opplyser Salmar.

I 2007 etablerte Salmar på initiativ fra henne en praksis der hennes kunder kunne gjøre opp direkte med Salmar for fisk de hadde kjøpt fra hennes selskaper. «Salmar hadde tillit til at NNs selskaper for sin del fulgte gjeldende lover og regler, og har for egen del naturligvis behandlet alle slike transaksjoner i tråd med gjeldende lover og regler», skriver Salmar.

Salmar hevder i pressemeldingen at NRK tirsdag feilaktig mener kvinnen var Salmars Kina-sjef. Det svarer laksegiganten slik på: «Disse dokumentene gjelder Salmars etablering av et selskap sammen med NN (red.anm.) i 2018, altså etter at de kinesiske importrestriksjonene var avsluttet. Dette selskapet rakk aldri å bli operativt før NN ble arrestert».

Salmar sier at kvinnen var forretningspartner og kunde for Salmar og andre lakseprodusenter i Norge. Frøya-konsernet omtaler kvinnen som «dyktig og kunnskapsrik», og med «høy integritet». Hun har vært på besøk hos Salmar i Norge flere ganger, i følge Salmar.

Frustrasjon

Til NRK tirsdag uttrykte kvinnens ektemann en dyp frustrasjon over det han mener har vært manglende støtte fra Salmar i prosessen. Salmar skriver i sin pressemelding tirsdag at selskapet forstår dette og «er lei for og beklager at selskapet ikke klarte å etablere en bedre kommunikasjon om å yte humanitær hjelp til henne i 2019». Salmar skriver at det har man vært villig til også før, men at selskapet tidligere vegret seg for å gripe inn i en rettssak.

Salmar skriver at det nå er etablert en dialog for å avklare om det er noe Salmar og kvinnens ektemann sammen kan gjøre for å «avhjelpe situasjonen» for kvinnen som sitter fengslet i Kina.