Salgsprisen er 2,5 milliarder kroner, med oppgjør i Schibsted-aksjer, melder det trondheimsbaserte mediekonsernet i børs- og pressemelding fredag morgen.

Transaksjonen gjennomføres ved at Polaris Media tegner seg for B-aksjer i Schibsted for 2,5 milliarder kroner gjennom en rettet emisjon. Tegningskursen for aksjene vil baseres på gjennomsnittet av daglig volumvektet kurs for Schibsteds B-aksje, i perioden fra og med 19. april til og med 3. mai 2024.

Basert på kursen hittil i beregningsperioden blir Polaris Media med dette Schibsteds fjerde største aksjonær. Mediekonsernet Schibsted har for øvrig ganske nylig bestemt seg for å dele selskapet i to, i ett rent medieselskap med aviser som VG og Aftenposten som ikke er på børs, og et offentlig børsnotert markedsplass-selskap.

– Vi er meget godt fornøyde med at vi har kommet til enighet med Schibsted om denne transaksjonen. Dette løfter vår opprinnelige investering på fem millioner kroner i Finn til et nytt nivå, der våre Finn-aksjer byttes mot aksjer i Schibsted ASA til en total transaksjonsverdi på 2,5 milliarder kroner, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media.

Ledende på nett

Finn.no ble etablert i 2000 av regionavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Adresseavisen, som en felles satsing på nettbaserte rubrikkannonser, i det markedet for denne type annonsering var i ferd med å gå fra papiraviser til nettbaserte løsninger. Finn.no har siden etableringen vokst til å bli Norges ledende markedsplass på nett.

– Verdiutviklingen i Finn har vært sterk, og investeringen har gitt oss som minoritetsaksjonær god finansiell avkastning. I løpet av vår eiertid har vi mottatt totalt omtrent 970 millioner kroner i utbytter og vederlag for nedsalg fra en eierandel på 11,36 prosent til 9,99 prosent, forteller Koch.

Konsernsjefen er også fornøyd med at Polaris Media nå blir aksjonær i mediegiganten Schibsted, som er en nordisk gigant innen digitale markedsplasser.

– Med oppgjør i Schibsted-aksjer vil Polaris Media fortsatt ha en betydelig eksponering innen nettbaserte rubrikkannonser, men nå utvidet til det nordiske markedet gjennom Schibsted Marketplaces. I tillegg får vi med denne transaksjonen vekslet en illikvid posisjon i Finn med fullt likvide børsnoterte aksjer i Schibsted. Dette gir oss en sterk finansiell fleksibilitet til videreutvikling av Polaris Media som mediekonsern, sier Per Axel Koch.

Adresseavisen eier

Aksjene i Finn eies i dag av Polaris Medias heleide datterselskaper Adresseavisen AS (9,96 prosent) og Polaris Media Nord-Norge AS (0,03 prosent).

Transaksjonen er betinget av at Schibsteds generalforsamling, som avholdes i dag, 26. april, fornyer fullmakten styret i Schibsted har til å utstede nye B-aksjer for et beløp inntil 10 prosent av B-aksjekapitalen.

MN24 og samarbeidsavisene Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Fosna-Folket, Frøya, Hitra-Frøya, Innherred, Klæbuposten, Opp, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt og Trønderbladet er eid av Polaris Media, og ansatte i disse avisene kan eie aksjer i Polaris Media.