Ifølge offisielle norske lesertall fra Mediebedriftene, så hadde MN24 i fjerde kvartal 2023 knapt 40 000 daglige lesere, mot 37 000 i samme kvartal i 2022. Det betyr rundt syv prosent vekst. Det er kun Adresseavisen (198 000 daglige lesere), som jo er en av avisene som eier MN24, og Trønder-Avisa i Steinkjer med 47 000 daglige lesere som er større.

Begge disse avisene har jo også papiraviser, som bidrar til den totale dekningen. I ren digital dekning så er MN24 faktisk noe foran Trønder-Avisa, som da har drøyt 34 000 lesere daglig digitalt. Adresseavisen har for øvrig over 168 000 lesere daglig på nett, så det er fortsatt den klart største avisa i regionen - og en av landets største.

MN24 har med disse resultatene tatt en tydelig posisjon i det midtnorske avismarkedet.

Opp og ned

Lesertallene avslører også hvilke aviser som har nedgang. Trondheimsavisa Nidaros har for eksempel nå drøyt 20 000 dagligere lesere kun digitalt, og det er nesten 11 prosent (eller 2000 lesere) nedgang siden samme kvartal i 2022. Amedia-eide Nidaros og deres samarbeidsaviser driver også NT24, som er en næringslivssatsing og sånn sett en konkurrent av MN24, men de oppgir ikke trafikktall.

Tallene for MN24 svinger de også, men tallene for fjerde kvartal i 2023 er likevel de nest høyeste som noen gang er registrert. Som en av landsdelens yngste aviser, med oppstart i oktober i det herrens år 2020, er det kanskje ikke så rart at lesingen vil svinge litt.

Jeg skal på ingen måte legge skjul på at det er knallhardt å hevde seg i konkurransen om folks tid. Utvalget av tradisjonelle aviser og sosiale medier er enormt, og ei avis som startet så nylig må kjempe hver eneste dag for å nå frem til folk. Konkurransen er for øvrig ikke bare lokal og regional, også nasjonale nettsteder og generell mediebruk preger markedet. Gjennom det siste året har vi derfor jobbet mye med å utvikle tjenestene våre, samtidig som vi har jobbet hver dag med å servere den beste næringslivsjournalistikken.

Dyrtid og rentehopp

Med dyrtid og rentehopp, så har privatøkonomi, eiendom og bilsalg vært blant noe av det viktigste vi har skrevet mest om de siste månedene, sammen med temaer som lakseskatt, pensjoner og konkurser. Det siste vet jeg mange synes det kan bli for mye av, men det er ikke minst en skikkelig temperaturmåler på den lokale og regionale økonomien.

Nå i starten av 2024 ser vi jo at det lugger litt for næringslivet, og det henger godt sammen med utviklingen i den norske økonomien generelt. Dette er temaer vi derfor er opptatt av, sammen med å bringe små og store nyheter om personene og bedriftene i regionen vår.

I tillegg til tradisjonell journalistikk, så bruker vi nå store ressurser på kunstig intelligens (KI) og robotjournalistikk for å berike og utvikle både de ankelte artiklene og hele nettstedet. Sjekk gjerne ut sidene med Eiendomsnytt eller Regnskapsnytt, for å få en smakebit av hva robotene våre lager hver eneste dag. Dette er selvsagt inkludert for våre abonnenter.

Tradisjonelle formater har likevel fortsatt sin plass i mediebildet. MN24 har derfor også markert seg med å etablere et helt nytt magasin, som kommer med papiravisene. Neste magasin kommer ut 19.mars, kan jeg fortelle her.

Mange mediehus

Lesertallene er mest av alt et uttrykk for at mange oppsøker og setter pris på journalistikken vår, og det er igjen en honnør til alle bidragsyterne i mediehusene som står bak Polaris Media-eide MN24: Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Hitra-Frøya, Frøya.no, Innherred, Opp, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt og Trønderbladet.

I et større perspektiv kan man si det er betryggende at slike mediehus lykkes digitalt, for alle oss som jobber i redaktørstyrte mediehus, mener journalistikk er noe av det viktigste for å bidra til en åpen og løpende demokratisk debatt, og for å sette søkelys på kritiske forhold i både næringslivet og samfunnet ellers.

Mange av de nevnte avisene har også gode lesertall å vise til, så vi kjenner at redaktørstyrte medier fortsatt står sterkt. Men det er store utfordringer i mediehverdagen. 73 prosent av den norske befolkningen er nå innom en nettavis daglig, mot 74 prosent i fjor. Tallet er hentet fra Mediebedriftene, og det er første gang på ti år at det blir mindre, og ikke større, skriver bransjenettstedet Kampanje.

Samtidig går den totale digitale dekningen for norske nettsteder går tilbake med to prosent i fjerde kvartal av 2023, sammenlignet med tilsvarende kvartal året før.

- Enkelte tredjepartsaktører og sosiale medier, som Facebook, prioriterer i mindre grad redaksjonelle medier. Dette kan også ha betydning for utviklingen til flere av de målte nettstedene, sammenlignet med samme periode i fjor, sier MBL-sjef Randi S. Øgrey i en pressemelding.