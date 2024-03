Med Klæbuposten på plass er det nå 13 redaksjoner i Polaris Media Midt-Norge som utgjør MN24-samarbeidet: Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Fosna-Folket, Frøya.no, Hitra-Frøya, Innherred, Klæbuposten, Opp, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt og Trønderbladet.

Har du abonnement i en av disse avisene, så har du også tilgang til MN24. Vi krever kun at du går inn og registrerer deg, så får du tilgang til hundrevis av nye økonomi- og næringslivsartikler fra alle våre journalister og roboter hver eneste uke.

Sterk fremgang

Nå gjelder dette altså Klæbupostens lesere også. Onsdag kom forøvrig de nye opplagstallene for norske aviser. De viser at Klæbuposten nå har et opplag på 1072 eksemplarer. Det er en økning på 464 fra 2. halvår i 2022, og gir en økning på 76,3 prosent. Det er nest mest av alle aviser i landet, kun Akersposten har en større framgang. For Klæbuposten kommer veksten i all hovedsak på digitale abonnement, fortalte avisa selv i en artikkel nylig.

De siste lesertallene viser at modellen vi har, er en vinner hos leserne. Med rundt 40 000 daglige brukere, er MN24 den nest største avisa på nett i Midt-Norge. Dette har skjedd på bare rundt tre år, etter oppstarten av MN24 i oktober 2020.

Dyrtid

Kanskje er ikke det så rart at leserinteressen er der. Med dyrtid og rentehopp, så har privatøkonomi, eiendom og bilsalg vært blant noe av det viktigste vi har skrevet mest om de siste månedene, sammen med temaer som lakseskatt, pensjoner og konkurser. Det siste vet jeg mange synes det kan bli for mye av, men det er en temperaturmåler på den lokale og regionale økonomien.

Nå i starten av 2024 ser vi jo at det lugger litt for næringslivet, og det henger godt sammen med utviklingen i den norske økonomien generelt. Dette er temaer vi derfor er opptatt av, sammen med å bringe små og store nyheter om personene og bedriftene i regionen vår.

I tillegg til tradisjonell journalistikk, så bruker vi nå store ressurser på kunstig intelligens (KI) og robotjournalistikk for å berike og utvikle både de enkelte artiklene og hele nettstedet. Sjekk gjerne ut sidene med Eiendomsnytt eller Regnskapsnytt, for å få en smakebit av hva robotene våre lager hver eneste dag. Dette er selvsagt inkludert for våre abonnenter.

Nå også for de som leser Klæbuposten!