Under følger en oversikt over de mest leste sakene på MN24 i 2023. Aller øverst finner vi en artikkel om da kjøttvareprodusenten Grilstad solgte unna sitt syvende parti med overskuddsmat gjennom appen Too Good To Go:

1. Da portene åpnet ble 900 poser revet bort: – Angrer på at jeg bare kjøpte én

Neste sak på lista handlet om en butikk i kjeden The Body Shop, som var på vei ut av kjøpesenteret City Syd i januar:

2. Kjedebutikk stenger for godt og dumper prisene: – Kan ikke forsvares

Body Shop forsvant fra City Syd i år. Foto: Stian Hansen / Adresseavisen

Tredje mest leste sak på MN24 handlet om konsekvensene av Nortura-kuttene i Trøndelag. 9. juni kom nyheten om at Nortura dropper planene om å bygge et kyllingslakteri på Røra, og vi hadde et intervju med noen av de som ble direkte rammet:

3. Hardt rammet av Nortura-exiten. Nå håper familien at konkurrenten ringer

Dagligvarepriser og priser generelt har det vært stor interesse for å lese om i 2023. Med dyrtid og økende rente er ikke det overraskende, og da blir saker om prisøkninger naturlig nok godt lest:

4. Om tre uker blir prisene på disse varene satt kraftig opp

Artikler om konkurser blir som regel godt lest på MN24. Dette er noe som engasjerer folk, og med en stadig tøffere økonomi i Norge så vi en økning i antall konkurser også i Midt-Norge. Derfor blir saker som denne, om en restaurantkjede i Trondheim, veldig mye lest:

5. Restaurantkjede konkurs: - Tungt

Dokumentarserien om «Bamsegutt» på NRK TV engasjert mange - både før og etter publiseringen. En sak om hvordan Spleis-innsamlingen gikk, ble derfor veldig godt lest på MN24:

6. Spleis-suksess for «Bamsegutt»: - De har sett på et hus til 150 000 kroner

Advokat Christian Wiig er en av Norges mest kjente og profilerte i sin bransje. At mange ville lese om og se hvordan har det i hytta i Oppdal er kanskje ikke så overraskende:

7. I Vangslia er vellykket påske slalåmski, krim og god drikke

Christian Wiig på hytta i Oppdal. Foto: Morten Antonsen

Det har vært mye snakk om batterifabrikker i Norge de siste årene. En av de nye satsingene skal etter planen komme ved Orkanger, og skal potensielt ansette tusenvis av mennesker:

8. Bygger gigantisk fabrikk i Trøndelag - vil trenge 2500 ansatte

Boligstoff er også populært på MN24, og da spesielt nyheter om hvem som har kjøpt eller solgt litt spesielle boliger. Slik som denne i Trondheim til 40 millioner kroner:

9. Nå er det kjent hvem som har kjøpt rekordboligen i Trondheim

Salget av villaen på Nedre Charlottenlund ble kjent i januar. Foto: Morten Antonsen

Pensjon er også et tema som fenger våre lesere. Har du for eksempel tjenestepensjon, kan du brått gå ned flere hundre tusen kroner i pensjon hvert år. Dette er pensjonsknekken som rammer nesten alle som har jobbet i privat sektor. Denne artikkelen ble med det en av våre mest leste i 2023:

10. Hun advarer mot pensjonsknekken